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Gezici Sağlık hizmeti

Çekerek Belediyesi tarafından hazırlanan projenin kabul görmesinin ardından, Gezici Sağlık Tarama aracı ilçeye getirildi.

02 Ekim 2020 Cuma 00:45
Gezici Sağlık hizmeti

ÇEKEREK Belediyesi tarafından hazırlanan projenin kabul görmesinin ardından Japonya Büyükelçiliğinden bir heyet ile birlikte Gezici Sağlık Tarama aracı ilçeye geldi. Gezici sağlık aracı ile köyler ziyaret edilip, sağlık taraması yapıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çekerek, ‘’Bunun içinde bu güne kadar gerek devletimiz, gerek hükümetimiz Türkiye’de sağlık alanında tarihi bir dönüm noktasını bizlere yaşattılar. 
Bu çalışmayı İlçemizde hastaneye ulaşmakta zorluk çeken, Kanser, Astım, Koah gibi hastalıkları bulunan vatandaşlarımızın işlerinin kolaylaşması, şehir merkezine kadar gelmeden sağlık problemlerinin çözülmesi, Covid-19 Salgınında da kullanılabilmesi için Çekerek Belediyesi olarak hazırladığımız proje, Japonya Büyükelçiliği tarafondan kabul gördü’’ dedi. Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümünden Akifumi Doma ve Fatma İskan Çekerek ilçesine Gezici araçla birlikte geldi. Başkan Çakır, konuklarını ağırladı, gezici sağlık aracıyla birlikte bazı köy ziyaretlerinde bulunup, sağlık taraması yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Gezici Sağlık Hizmeti
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