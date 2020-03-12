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Gezici Müze ilgi gördü

ÇANDIR Atatürk Ortaokulu’nda konuşlanan Gezici Müzebüs öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

12 Mart 2020 Perşembe 03:16
Gezici Müze ilgi gördü

Rahmi Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiş 70 objenin bulunduğu gezici Müzebüsü ziyaret eden öğrenciler, mutlu oldu. Rahmi Koç Gezici Müze, eğitim uzmanları tarafından öğrencilere tarihe ışık tutan eserler hakkında bilgiler verildi. Verilen bilgilerle öğrenciler teknolojinin nasıl bir değişim geçirdiğini öğrenme fırsatı buldu. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, ‘’Öğrencilerimizin istek ve hayallerine kulak vererek onların derslerde gördükleri ancak sadece gözlerinde canlandırabildikleri objeleri birebir görmelerine imkan sağlayarak, hem derslerini, hem de hayatı çok daha iyi kavrayabilmelerine katkıda bulunan Rahmi Koç Gezici Müze yetkililerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

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