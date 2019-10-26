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GEZGiN GAZETECi HAYRAN KALDI

ROMANYA'nın Transilvanya bölgesinde yaşayan gezgin Macar gazeteci Pengo Zolan, konuk olduğu Akdağmadeni ilçesinin tarihi, turistik bölgelerini gezdi.

GEZGiN GAZETECi HAYRAN KALDI

ROMANYA'nın Transilvanya bölgesinde yaşayan gezgin Macar gazeteci Pengo Zolan, konuk olduğu Akdağmadeni ilçesinin tarihi, turistik bölgelerini gezdi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
GEZGiN GAZETECi HAYRAN KALDI

Bundan tam 200 yıl önce ünlü Macar liderinin gerçekleştirmek istediği, ancak tamamlayamadığı yürüyüşü tamamlamak için Romanya’dan Tibet’e yürüyerek giden 52 yaşındaki Zolan, Akdağmadeni ilçesine hayran kaldı. İlçenin doğasına ve tarihine duyduğu hayranlığı dile getiren Macar Türk’ü Pengö Zoli Utibaploja, ilçenin büyük bir turizm potansiyeli olduğunu belirterek, böyle etkileyici bir manzarayla karşılaşacağını hiç düşünmediğini ifade etti. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı da ziyaret eden Macar gazeteci ilçe hakkında bilgiler aldı. Akdağmadeni ilçesi Muşalikalesi köyündeki Behram Şah-ı Kalesine de çıkan Zolan, Selçuklu döneminden kalma 8 yüz yıllık tarihi eserleri inceledi. Müşallimkalesi Köyünün hemen yanı başında bulunan hakim tepe üzerinde Gıyaseddin Keykavus emirlerinden Necmed-din Bahramşah-ı Candar’a ait tahminen 13. Yüzyıla tarihlenen, önemli bölümü halen ayakta kalan kale, görenlerin büyük beğenisini topluyor. Muşallim Kalesi’nin batı eteğinde iki türbe bulunuyor. Bunlardan kaleye yakın olanın Ali Çelebi’ye aşağıda olanı ise Mahmut Çelebi’ye ait olduğu, türbelerin içinde ve dışında birer mezar taşının bulunduğu belirtildi. Üzerindeki kitabelere göre türbelerin 1466 veya 1471 tarihleri arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Türbe içindeki kırık mezar taşı üzerinde Kuran’ın 112’inci Suresinin yazılı olduğu kaydedilen Kale ve Türbeler’in kalan kısımlarının restore edilmesi isteniyor.

Anahtar Kelimeler:
Macar Gazeteci Pengo ZolanROMANYATransilvanya
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