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Gezerek, gördüler

AYDINCIK Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Sosyal Etkinlikler kapsamında her yıl düzenli olarak organize ettiği, gezi etkinliğini bu senede öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile birlikte Batı Karadeniz’e düzenlendi.

Gezerek, gördüler

AYDINCIK Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Sosyal Etkinlikler kapsamında her yıl düzenli olarak organize ettiği, gezi etkinliğini bu senede öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile birlikte Batı Karadeniz’e düzenlendi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Gezerek, gördüler

Gezi dönüşünde öğretmenler ve öğrenciler Anıtkabir de ziyaret etti. Aydıncık Anaokulu da gezi etkinliği yaptı. Baharın gelişi ile birlikte öğrenci, öğretmen ve Velilerin katılımıyla birlikte, öğrencilerin hayvanları tanıması, onları öğrenmesi amacıyla Alaca Hayvanat Bahçesine gidildi. Gezi sonunda veliler, öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte piknik yaptı. 

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