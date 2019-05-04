Gezerek, gördüler

Gezi dönüşünde öğretmenler ve öğrenciler Anıtkabir de ziyaret etti. Aydıncık Anaokulu da gezi etkinliği yaptı. Baharın gelişi ile birlikte öğrenci, öğretmen ve Velilerin katılımıyla birlikte, öğrencilerin hayvanları tanıması, onları öğrenmesi amacıyla Alaca Hayvanat Bahçesine gidildi. Gezi sonunda veliler, öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte piknik yaptı.