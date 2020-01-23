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Gezen Hibrit Sağım Sistemi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, inovasyon odaklı geliştirdikleri Gezen Hibrit Sağım sistemiyle küçükbaş hayvanlarda sağım hijyenini sağlayarak çiğ süt kalitesini artıracaklarını ve işletme maliyetlerini düşüreceklerini söyledi.

Gezen Hibrit Sağım Sistemi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, inovasyon odaklı geliştirdikleri Gezen Hibrit Sağım sistemiyle küçükbaş hayvanlarda sağım hijyenini sağlayarak çiğ süt kalitesini artıracaklarını ve işletme maliyetlerini düşüreceklerini söyledi.

23 Ocak 2020 Perşembe 03:12
Gezen Hibrit Sağım Sistemi

Bakan Pakdemirli, Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından kamu özel sektör proje destekleri kapsamında Ar-Ge’si tamamlanan ve aynı anda 12 ve 24 hayvanın sağımının yapılabildiği iki farklı “Gezen Hibrit Sağım Sistemi” prototipi oluşturduklarını açıkladı.Türkiye’de ilk defa inovasyon odaklı böyle bir ürünün yapıldığını ifade eden Pakdemirli, Gezen Hibrit Sağım sisteminde el değmeden sağım yapıldığından dolayı küçükbaş hayvanlarda sağım hijyenini sağlayarak çiğ süt kalitesini iyileştirmek ve işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla tasarlanıp imal edildiğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Gezen Hibrit Sağım Sistemi
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