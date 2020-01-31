GEYiKLERE YEM BIRAKILDI

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından, bölgede etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan geyikler için doğaya yem bırakıldı. Nesli tükenen, 1989 yılında Akdağmadeni Kadıpınarı mevkiinde kurulan üretme istasyonunda üremeleri sağlanan geyikler önceki yıllarda doğaya bırakıldı. 1989 yılında orman içerisine kurulan üretme istasyonunda yetiştirilerek, 2008 yılında doğaya bırakılan Kızılgeyik türünün sayısının artmaya devam ettiği de kaydedildi. Yaklaşık 40 civarında olduğu tahmin edilen geyiklerin kış mevsiminde özellikle kar yağışlarının yoğun olduğu şu günlerde yiyecek bulmakta güçlük çektiğine vurgu yapıldı. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Orman görevlileri tarafından, ormanlarında yaşayan geyiklerin kendi doğal ortamlarına, özel üretilen geyik yemleri bırakıldı. Kış mevsimi boyunca da ekiplerin düzenli olarak yemleme çalışmalarını sürdürecekleri kaydedildi.