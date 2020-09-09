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Gevrek göletine devam

Sorgun ilçesindeki tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla planlanan Gevrek Göleti inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Devlet Su İşleri teknik ekibi gölette incelemerde bulundu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:12
Gevrek göletine devam

SORGUN İlçesindeki kıraç toprakları sulayarak, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınmasına katkı verecek olan Gevrek Göleti inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, beraberinde yer alan teknik personel ile birlikte Sorgun ilçesine gelerek Gevrek Göleti'nde devam eden çalışmaları inceledi. Tamamlandığında temelden yüksekliği 28 metre olacak olan Gevrek Göleti depolayacağı 2.66 milyar metreküp su ile 8 bin 60 dekar tarım arazisini su ile buluşturacak. Göletin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.
MODERN SULAMA 
Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Devlet Su İşleri, modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu kaydedildi. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da yaşam standardını yükselterek, göçün hızını düşürdü. 

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Gevrek Göletine Devam
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