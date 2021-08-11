GES'te fiziki bağlantı yapıldı

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, belediye olarak kendi elektriklerini kendilerinin üreteceğini bildirdi. Karaca, yaklaşık 20 milyon liraya mal olan proje ile ilk etapta yıllık 4.5 milyon lira gelir elde etmeyi düşündüklerini kaydetti. İlçenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için harekete geçtiklerine vurgu yapan Karaca, 50 dönüm alana kurulan güneş enerji sistemi ile kendi enerjisini üreterek elektrik tasarrufuna önemli bir katkı sağlayacaklarının altını çizdi. Başkan Karaca, ‘’Toplam 3.5 Megawatt gücünde ve ilçemizin geleceğine çok önemli etkisi olacak olan Güneş Enerji Santralimizin ana şebekeye fiziki bağlantısı yapılmıştır. Bölgemizin en büyük Güneş Enerji Santrallerinden birinin açılışını çok yakın zamanda hemşehrilerimizle birlikte yapacağız’’ diye konuştu.