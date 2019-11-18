Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105380
ALTIN
270.944
DOLAR
5.7403
STERLİN
7.4252
EURO
6.3404

GES projesine hazırlık

ÇEKEREK Belediyesi, belediyenin kullandığı elektrik enerjisi giderini sıfırlayabilmek amacıyla Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik hazırladığı projeyi hayata geçirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

GES projesine hazırlık

ÇEKEREK Belediyesi, belediyenin kullandığı elektrik enerjisi giderini sıfırlayabilmek amacıyla Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik hazırladığı projeyi hayata geçirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

18 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
GES projesine hazırlık

Daha önce Sivas Çedaş Proje ve tesis müdürü Özgür Çelik ve GES Başmühendisi Zeki Şentürk ile görüşen Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kayseri Hunat Enerji Genel Müdürü Ahmet Herdem ve Erciyes Enerji Müdürü Fevzi Ekici’yi ziyaret edip, Kayseri’deki tesisleri inceledi, bilgi aldı. Başkan Eyyüp Çakır, ‘’Belediyemiz bünyesinde kurulması için çalışmalara devam ettiğimiz 2 MW Güneş Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimizi ve araştırmalarımızı sürdürüyor. Güneş Enerji Santralini Kurduğumuzda kendi enerjimizi üretip gelir elde etmeyi planlıyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
GES Projesine Hazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
90’da kurtardı
90’da kurtardı
Öztürk’e ziyaret
Öztürk’e ziyaret
11 bin kişi iş sahibi oldu
11 bin kişi iş sahibi oldu
Enjeksiyon çalışması da tamam
Enjeksiyon çalışması da tamam
Bir terslik var ama!
Bir terslik var ama!
Şekeriniz yükselmesin!
Şekeriniz yükselmesin!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim