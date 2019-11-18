GES projesine hazırlık

Daha önce Sivas Çedaş Proje ve tesis müdürü Özgür Çelik ve GES Başmühendisi Zeki Şentürk ile görüşen Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kayseri Hunat Enerji Genel Müdürü Ahmet Herdem ve Erciyes Enerji Müdürü Fevzi Ekici’yi ziyaret edip, Kayseri’deki tesisleri inceledi, bilgi aldı. Başkan Eyyüp Çakır, ‘’Belediyemiz bünyesinde kurulması için çalışmalara devam ettiğimiz 2 MW Güneş Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimizi ve araştırmalarımızı sürdürüyor. Güneş Enerji Santralini Kurduğumuzda kendi enerjimizi üretip gelir elde etmeyi planlıyoruz’’ dedi.