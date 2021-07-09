GES projesi onay bekliyor

Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada Yozgat’ın CHP’li tek ilçe belediyesi olan Çayıralan Belediyesi’nin İLBANK’a sunduğu Güneş Enerjisi Santrali projesinin siyasi gerekçelerle iki yıldır bekletildiğini hatırlattı, ayrımcılık yapılmasına tepki gösterdi. Milletvekili Keven, ‘’Çayıralan Belediyemiz tarafından ilçemizde yaptırılmak istenen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi ne yazık ki iki yıldır İLBANK Genel Müdürlüğünde bekliyor. Çayıralan ilçemize büyük maddi katkı sağlayacak olan bu proje için göreve seçildikten hemen sonra başvuru yapan Belediye Başkanımız Ömer Codar hizmet üretmek için yoğun çaba sarf ediyor’’ dedi. GES projesinin onaylanmamasını siyasi hazımsızlıktan ötürü yerel siyasetçilerin engellediğini düşündüklerini belirten Keven, Çayıralan ilçesi için önemli olan bu projenin finansmanının sağlanması yönündeki verdiği soru önergesine ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan gelen cevap yazısının, cevaptan öte, bir cümleyle geçiştirme yazısı olduğunu bildirdi. Keven, ‘’Sayın Bakan, Çayıralan Belediyemizin sunmuş olduğu GES projesinin hayata geçirilmesi çok önem arz etmektedir. Bu proje onaylanana kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Yanı başında Çandır Belediyesi’nin bin 400 Kw'lık projesine kredi çıkarılıyor ama Çayıralan Belediyesi’nin 240 Kw'lık projesi iki yıldır bekletiliyor. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye seçimini kazanmasından dolayı. Belediyelerimiz arasında siyasi ayrımcılık yapmayın artık bırakın. 31 Mart yerel seçiminden sonra seçilmiş belediye başkanlarımızın önüne takoz koyma anlayışına son verin” diye konuştu.