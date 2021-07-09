Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1372.98
ALTIN
503.53
DOLAR
8.6875
STERLİN
11.9904
EURO
10.3069

GES projesi onay bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çayıralan belediyesinin Güneş Enerji Santrali (GES) projesine iki yıldır onay verilmediğini ileri sürdü.

09 Temmuz 2021 Cuma 00:53
GES projesi onay bekliyor

Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada Yozgat’ın CHP’li tek ilçe belediyesi olan Çayıralan Belediyesi’nin İLBANK’a sunduğu Güneş Enerjisi Santrali projesinin siyasi gerekçelerle iki yıldır bekletildiğini hatırlattı, ayrımcılık yapılmasına tepki gösterdi. Milletvekili Keven, ‘’Çayıralan Belediyemiz tarafından ilçemizde yaptırılmak istenen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi ne yazık ki iki yıldır İLBANK Genel Müdürlüğünde bekliyor. Çayıralan ilçemize büyük maddi katkı sağlayacak olan bu proje için göreve seçildikten hemen sonra başvuru yapan Belediye Başkanımız Ömer Codar hizmet üretmek için yoğun çaba sarf ediyor’’ dedi. GES projesinin onaylanmamasını siyasi hazımsızlıktan ötürü yerel siyasetçilerin engellediğini düşündüklerini belirten Keven, Çayıralan ilçesi için önemli olan bu projenin finansmanının sağlanması yönündeki verdiği soru önergesine ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan gelen cevap yazısının, cevaptan öte, bir cümleyle geçiştirme yazısı olduğunu bildirdi. Keven, ‘’Sayın Bakan, Çayıralan Belediyemizin sunmuş olduğu GES projesinin hayata geçirilmesi çok önem arz etmektedir. Bu proje onaylanana kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Yanı başında Çandır Belediyesi’nin bin 400 Kw'lık projesine kredi çıkarılıyor ama Çayıralan Belediyesi’nin 240 Kw'lık projesi iki yıldır bekletiliyor. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye seçimini kazanmasından dolayı. Belediyelerimiz arasında siyasi ayrımcılık yapmayın artık bırakın. 31 Mart yerel seçiminden sonra seçilmiş belediye başkanlarımızın önüne takoz koyma anlayışına son verin” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
GES Projesi Onay Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırsala ORAN'dan destek
Kırsala ORAN'dan destek
YOLLARDA HUMMALI ÇALIŞMA
YOLLARDA HUMMALI ÇALIŞMA
Rehber öğretmenler BiLGiLENDiRiLDi
Rehber öğretmenler BiLGiLENDiRiLDi
Çocuklar şenlikte buluştu
Çocuklar şenlikte buluştu
Staj yaparak meslek ediniyorlar
Staj yaparak meslek ediniyorlar
Ormanlık alanlarda inceleme
Ormanlık alanlarda inceleme
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim