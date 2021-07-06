GES PANELLERi TAMAM

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde belediye tarafından projelendirilen Güneş Enerji Sistemi (GES) ile ilgili yatırım çalışmaları kapsamında panellerin kurulumu tamamlandı. Yaklaşık 20 milyon liraya kurulumu planlanan GES ile ilgili çalışmaların sonuna gelindiği, yakın zamanda işletmeye açılmasının planlandığı kaydedildi. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ‘’Toplam 3.5 Megawatt gücünde ve ilçemizin geleceğine çok önemli etkisi olacak olan Güneş Enerji Santralimizin panellerini tamamladık, kurbanımızı kestik. Bölgemizin en büyük Güneş Enerji Santrallerinden birinin açılışını çok yakın zamanda yapacağız’’ dedi. İlk etapta yıllık 4.5 milyon lira gelir elde etmeyi planlayan Şefaatli Belediyesi, İlçenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. 50 dönüm alana kurulmaya çalışılan güneş enerji sistemi ile kendi enerjisini üreterek, elektrik tasarrufuna önemli bir katkı sağlayacak olan Şefaatli Belediyesi, kendi öz kaynaklarının dışında üretimden artan enerjiyi de ilgili kurumlara satarak kar elde edecek.