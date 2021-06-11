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GES ihaleye çıkıyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali ile ilgili yapım ihalesine çıkılacağı açıklandı.

11 Haziran 2021 Cuma 00:26
GES ihaleye çıkıyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kurulumu planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilgili ihale aşamasına gelindi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevreci belediyecilik anlayışıyla planladıkları çalışmalardan biri olan ‘Güneş Enerji Santrali’ projesinde ihale tarihinin belli olduğunu bildirdi. Yalçın, ‘’24 bin metrekare alana kurulacak Güneş Enerji Santrali projesi ihalesi 25 Haziran tarihinde yapılacaktır’’ dedi Yalçın, kendi enerjisini üreten, çevreye duyarlı, yenilenebilir enerji üretimi noktasında kapsamlı planlamalar yapıp, planlamaları hayata geçiren bir belediye olma gayretiyle çalıştıklarını söyledi. İhale sonrasında sahada çalışmaların hızlı bir şekilde başlayacağına vurgu yapan Yalçın, ‘’Doğanın bizlere sunduğu imkanlardan doğru şekilde faydalanarak tükettiğini üreten, çevreye duyarlı, yüksek enerji maliyetlerini azaltacak projemizde ilk adımı atıyoruz. Uzun dönemde belediyemizin bütçesine katkı sağlayacak 1 MW kapasiteli, 24 bin metrekare alana kurulacak Güneş Enerji Santrali projemiz tamamlandığında belediyemiz kendi ihtiyacı olan enerjiyi üreterek enerji maliyetlerini düşürecektir. Ayrıca ilerleyen zamanda ihtiyaç fazlası enerjiyi değerlendirerek belediyemize ek gelir sağlayacak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmetleri ulaştıracağız. Geleceğimize yatırım yapacağımız önemli projelerimizden bir tanesi olan Güneş Enerji Santrali Projemiz şimdiden Akdağmadeni’mize hayırlı olsun’’ diye konuştu. •Mehmet Doğan/Akdağmadeni•

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GES Ihaleye çıkıyor
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