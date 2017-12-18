GES için geri sayım

Yozgat’ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteği ile kurulan ilk tesis olma özelliğini taşıyan Yenilebilir Enerji Tesisi, Emrah Güzar tarafından kuruldu.

Yaklaşık 1.6 Milyon lira proje bedelli tesisin yatırım tutarının yüzde 65’lik bölümü Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından karşılandığı bildirildi.

Kurulumunda son aşamaya gelinen 990 KW kapasiteli tesisin yakın zamanda faaliyete geçeceği belirtildi.

İşletmeci Güzar, Yenilenebilir Enerji (GES) tesisi kurmak suretiyle bölgeyi kalkındırmaya yönelik yapılan çalışmalara destek vermek istediğini söyledi.

Güzar, tesisin tamamlanmasıyla birlikte yeni yatırımlar yaparak, Yozgat iline katkıda bulunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.