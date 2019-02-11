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GES için düğmeye basıldı

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından planlanan Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile ilgili düğmeye basıldı.

GES için düğmeye basıldı

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından planlanan Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile ilgili düğmeye basıldı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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GES için düğmeye basıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın temel faaliyetlerinden olan ‘Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması’ ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Akdağmadeni Belediye'sinin yapmayı düşündüğü Güneş Enerjisi Santrali yatırımı için bilgi edinme ve iyi uygulama örnekleri yerinde incelendi. Kayseri'ye giden Akdağmadeni Belediyesi temsilcileri Burhanettin Bellisoy ve Adem Yıldırım’a Kayseri Yatırım Destek Ofisi Uzmanları Tolga Uyan ve Mehmet Okur refakat etti. Heyet üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Belediye yetkilileri, 55MW gücündeki Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali'ni gezerek tesis hakkında Elektrik İşletme Müdürü Hacı Nuh Sarp'tan teknoloji seçimi ve şartname hazırlanmasıyla ilgili bilgi aldı. Heyet ayrıca GES taahhüt işleri ile ilgili Kayseri'de faaliyet gösteren bir şirkete yönlendirilen heyet, konu ile ilgili bilgi alması sağlandı. 

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