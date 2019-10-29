GES için arsa tahsisi

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya ilçesini Güneş Enerjisi ile aydınlatacaklarını belirterek, ‘’GES için 100 dönümlük arazi tahsis talebimiz onaylandı. Kaymakamlığımıza, Yozgat Valiliğimize, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür ederim’’ dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun imzası ile Sarıkaya Belediye Başkanlığı ile ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Sarıkaya ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti hazineye ait alanın DSİ'nin belirttiği hususlara riayet edilerek, elektrik üretim tesisi için geçici tahsisinin yapıldığı kaydedildi. Resmi yazıda, Sarıkaya Belediye Başkanlığı adına iki yıl süreli ön tahsis yapıldığı, belirtilen süre içerisinde yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması, üzerinde tahsis/bina inşaatına başlanılması halinde ön tahsisin hizmet süresince devamı için kesin tahsise dönüştürülmesi yönünde talepte bulunulabileceği bildirildi. Aksi halde ise, tahsis işleminin herhangi bir işleme ve yazışmaya gerek olmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılacağı uyarısı da yapıldı.

