GES hız kesmeden

Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Orta Anadolu’nun en büyük hayvan pazarının üzerinin çelik konstrüksiyon çatı ve güneş enerjisi paneli ile kapatılması projesine ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Erdal, hayvan pazarında inşaat çalışmalarının tamamlanması sonrası hayvan kapasitesinin yüzde 30 oranında artacağını, aynı zamanda da elektrik enerjisi üretiminin yapılacağını kaydetti. Başkan Erdal, ‘’Tesisin çatısına montajı yapılmakta olan 900 kw elektrik üretim kapasitesine sahip Güneş Enerjisi Santrali’nin tamamlanmasına müteakip, tesisten elektrik üretmeye başlanacaktır. Belediyemiz, aylık 120 milyon lira olmak üzere yılda bir milyon 500 bin lira bir gelire kavuşacaktır. Orta Anadolu’nun en modern kesimhanelerinden birine de sahip olan Boğazlıyan Belediyesi bu yatırımın tamamlanması ile üretici bir Belediye kimliğine de kavuşacaktır. Bu proje ile Boğazlıyan Belediyesi aynı zamanda Devletimizin Milli Enerji Politikalarına da destek olacaktır’’ diye konuştu.