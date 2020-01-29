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GES Hayata geçiriliyor

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi’nde belediye tarafından projelendirilen Geneş Enerji Santrali projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların sonuna gelindi.

GES Hayata geçiriliyor

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi’nde belediye tarafından projelendirilen Geneş Enerji Santrali projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların sonuna gelindi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 03:04
GES Hayata geçiriliyor

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, yakında yapımına başlanılacak olan atık su arıtma tesisi bölgesinde planlanan GES projesinin hem atık suyun elektrik sarfiyatını hem de beldeki 800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamasını hedeflendiğini söyledi. Başkan Ünal, ‘’Yılda yaklaşık bir milyon lira tutarında yaklaşık 2 milyon kW elektrik üretimi hesaplanmaktadır. Bu sayede arıtma tesisinin yanı başına yapılacak olan GES projemizin enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla hem belediyemizin kasası dolacak hem de vatandaşımıza ekonomik kazanç sağlayacaktır. Yapılacak bu projeyle yenilenebilir kaynakları kullanarak çevre değerlerimizi korumuş ve ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz’’ dedi.

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GES Hayata Geçiriliyor
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