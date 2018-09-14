Geriye çöp bıraktık

Yozgat’ta yaz ayları boyunca yoğun olarak kullanılan mesire alanları, tabiat parkı ve milli parklar çöp yığınlarıyla baş başa kaldı.Vatandaşların sorumsuzca kullandığı birçok yeşil alan ayrıca yaz boyunca birden fazla yangın tehlikesi de atlattı. Yozgat Fatih Tabiat Parkı ve Çamlıkta oluşan çöpler, her gün görevliler tarafından titizlikle temizlense de, çöp yığınları bitirilemiyor. Öte yandan Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyü sakinleri de mesire alanında toplu temizlik çalışması yaptı. Köyün tabiat harikası Kocaalan Yaylasında bulunan mesire alanında Özel İdare’nin desteğiyle, köy muhtarlığı tarafından toplu temizlik çalışması gerçekleştirildi. Oluşan çöp yığınları çirkin görüntüsüyle dikkat çekti.