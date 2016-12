‘Geriliyoruz!..’

MHP İl Başkanı Ethem Sedef, geriye gidişin nüfus gerilemesini de birlikte hesap edildiğinde Yozgat’ın geleceğinin karanlık gözüktüğünü belirterek;



“İktidar sahiplerine Yozgat eriyor hep birlikte bir çare üretelim derken onlar ‘’büyüme gelişme’’ mavraları atıyorlardı. Yatırım konusunda beklentilere çözüm üretemeyen AKP iktidarı yol yaptık, hızlı tren yaptık, özel bir şirkete kendi sermayesi ile hasta garantili hastane yaptırıyoruz,hapishane yapıyoruz…. gibi Yozgat ekonomisine fayda sağlayamayacak her İl’e yapılan hatta bu sıralamada bile en son Yozgat’a vergilerimizle yapılan hizmetlerle övünerek gün geçirdiler” dedi.





“Ekonomisi büyük iller arasında 2004 yılında 42. sırada iken bu gün 8 sıra birden gerileyerek 50. sıradayız. Gerilemede ülke şampiyonuyuz” diyen Sedef, gerilemenin köylerden şehre doğru devam ettiğine dikkat çekti.





Sedef, şunları söyledi:





“Köylere gidiyoruz; tarım hayvancılık şehri Yozgat’ta neredeyse tarım yapan insanımız kalmamış.Soruyoruz neden tarım yapmıyorsunuz ? Toprağa harcadığımızı alamıyoruz, mahsul para etmiyor cevabını alıyoruz.Köyde karnını doyuramayan genç nüfus önce şehre Yozgat gibi istihdam alanlarının kısıtlı olduğu illerden ise metropollere göç ediyor. Köyler boşalmış adeta hayalet köylere dönüşüvermiş.

Osmaniye, Yalova, Van, Mardin,Aksaray,Kayseri almış başını giderken biz yerimizde saymayı bile başaramamışız.

15 yıllık Akp iktidarının tek başarısı Yozgat’ı hem nüfus hem de ekonomik olarak geriletmek oldu. Büyük şehirler aslan paylarını bölüşürken bize kırıntıları bile çok gördüler. İstanbul’a köprü yapıldı biz alkışladık, tüp geçit yapıldı biz alkışladık, Eskişehir İstanbul Ankara’ya hızlı tiren yapıldı biz yine alkışladık. Hemşerilerimiz bir günde demedi ki bu şehre ne yaptınız? ne yapacaksınız? Bu tepkisizliği iktidar da canına minnet bilerek tepkisiz kaldı. Sonuç olarak hep birlikte kaybettik. Yozgat kaybetti.

Yozgat’ta hep birlikte yaşıyoruz. Bu şehirde barınıyor bu şehirde karnımızı doyuruyoruz. Yozgat halkı iktidara ne istediyse verdi. Son seçimde 4 milletvekilinin 4’ünü de AKP’ye verdi.

Yozgat halkına sesleniyorum lütfen verdiğiniz desteğin karşılığını da isteyin. Aksi takdirde bir 10 yıl sonrasında yaşayacak bir memleketimiz kalmayacak.

Yaşanan bu sıkıntılı günlerin aşılması için yapılacak her türlü girişimin arkasında ve destekçisi olacağımızı da buradan beyan etmek istiyorum. Biz Yozgat’ı seviyoruz ve bu şehrin her alanda gerilemesinden üzüntü duyuyoruz.

Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda acil eylem planlarına ihtiyacımız var. İktidar gücü kullanılarak yapılacaklar var. Yerel yönetimlerinin gücü kullanılarak yapılacaklar var. Özel sektörün gücü ve dinamizmi kullanılarak yapılacaklar var. Akademisyenler ve eğitimcilerin yön vermesine ihtiyacımız var. Sivil toplum örgütlerinin öngörülerine ihtiyacımız var. Velhasıl 7’den 70’e güç birliğine ihtiyacımız var. Bu güçleri birleştirip katma değer üretecek siyasetçilere ihtiyacımız var. Halk desteğini vermiş beceremiyorsanız müsaade buyurun….