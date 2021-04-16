Geri dönüşüm yolculuğu

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Geri dönüştürülebilir atık kutularında biriktirilen atıklar ekiplerimizce toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor. İsraf etme, geri dönüştür. Sen kazan, Sarıkaya kazansın’’ çağrısında bulundu. Kişiye özel verilen barkotlu poşetlerde toplanan atıklar, akıllı anahtarlar kullanılarak atık kutularına bırakıldı. Akıllı kutuya getirilen atık miktarınca vatandaşlar puan kazanarak, su faturalarında indirim hakkı kazandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Geri dönüşüm toplama kutularımıza hemşehrimiz tarafından geri dönüştürülebilir atık bırakılıyor. Çevre hassasiyeti yüksek hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.