Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1408
ALTIN
455.396
DOLAR
8.0395
STERLİN
11.0662
EURO
9.6202

Geri dönüşüm yolculuğu

SARIKAYA Belediyesi ilçenin çeşitli yerlerine akıllı atık toplama kutuları yerleştirilerek, geçtiğimiz ay içerisinde uygulamaya konulan ‘Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında toplanan atıklar, geri dönüşüm için yola çıkarıldı.

16 Nisan 2021 Cuma 00:48
Geri dönüşüm yolculuğu

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Geri dönüştürülebilir atık kutularında biriktirilen atıklar ekiplerimizce toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor. İsraf etme, geri dönüştür. Sen kazan, Sarıkaya kazansın’’ çağrısında bulundu. Kişiye özel verilen barkotlu poşetlerde toplanan atıklar, akıllı anahtarlar kullanılarak atık kutularına bırakıldı. Akıllı kutuya getirilen atık miktarınca vatandaşlar puan kazanarak, su faturalarında indirim hakkı kazandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Geri dönüşüm toplama kutularımıza hemşehrimiz tarafından geri dönüştürülebilir atık bırakılıyor. Çevre hassasiyeti yüksek hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Geri Dönüşüm Yolculuğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BUNLARI YAPMAYIN!
BUNLARI YAPMAYIN!
Boya Rengi için referandum!
Boya Rengi için referandum!
Bilişim etkinliğinde son gün
Bilişim etkinliğinde son gün
TAHSiS EDiLDi
TAHSiS EDiLDi
Konut satışında düşüş
Konut satışında düşüş
Mesai saatleri değişti
Mesai saatleri değişti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim