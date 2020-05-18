Gerginlik kimseye yaramaz

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bazı nefret söylemi içerikli ifadeleri Yozgat gündemine de taşındığını ileri sürerek, bundan vazgeçilmesini istedi. Keven, ‘’Bir süredir diğer milletvekili arkadaşlarımın ülke gündemine ilişkin siyasi çatışmaları ve başta partimize olmak üzere bazı nefret söylemi içerikli ifadeleri maalesef Yozgat gündemine taşıdıklarını görüyorum. Kendilerinden rica ediyorum. Bu siyasi çatışmalarınız, bu ötekileştirici söylemleriniz 18 yıldır Yozgat'a birşey kazandırmadı’’ dedi.

Keven, Yozgat halkının yeterince çözülmeyi bekleyen sorununun bulunduğuna dikkat çekerek, tarım, göç, eğitim, çiftçi sorunları gibi defalarca önerilerde bulundukları pek çok sorunun bulunduğunu kaydetti. Keven, ‘’Yozgat halkının bu pandemi sürecinde hep birlikte daha fazla dayanışmaya ihtiyacı var. Yozgat halkının birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Yozgat'ın istihdama, işe, aşa ihtiyacı var. Ülke gündemini oyalasın diye bilinçli bir şekilde oluşturulan bu kısır siyasi çatışmalara, bu nefret söylemine Yozgat'ın ihtiyacı yok. Bizlerin tek önceliği tek derdi Yozgat olmalıdır. Yozgat bizlerden siyasi çatışma değil toplumun sorunlarına, esnafın sorunlarına, çiftçinin sorunlarına çözüm bekliyor. Bu nefret dilini kullandığınız zaman milletin bu sorunları çözülmüş olmuyor. Ben 40 yıllık siyasi hayatımda Yozgat'ın bütün insanını kucakladım. Size de bunu tavsiye ediyorum’’ ifadelerini kullandı.