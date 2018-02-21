GEREKEN YAPILACAK!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve MHP İl Başkanı Sedef, Mustafa Teker’e yapılan saldırıyı kınadı...

Bakan Bozdağ, birlik ve beraberliği bozucu faaliyetlere izin verilmeyeceğini, Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, gerekenin hukuk içerisinde yapılacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye’nin düşmanları ve PKK’nın içte bu tür karışıklık ve kavgalar istediğini, kardeşin kardeş ile kavga etmesi ve kaos çıkmasının arzulandığına dikkat çekti.

Yozgat gibi kardeşlik ve dostluğun egemen, milli duygu ve şuurun yüksek olduğu ilimizde bu türden saldırıların kabul edilemez olduğunu anlattı.

Geçmiş yıllarda da benzer olayların meydana geldiğine vurgu yapan Bakan Bozdağ, her vatandaşın sağduyulu olması gerektiğini ifade etti.

Bozdağ, “Sizler gibi gazeteciler ise araştırmalı, soruşturmalı ve hakkaniyete ulaşmaya çalışmalıdır. Aksi durumda kullanmak isteyen, bu işleri provokasyona getirmek isteyenlere zemin doğar” dedi.

Bakan Bozdağ, muhabirimizin uğradığı saldırıyı gerçekleştirenlerin muhakkak bulunacağını ve adalet önünde hesap vereceğini aktararak, “Türkiye hukuk devletidir. Hiç kimse hukukun ve kanunun üzerine kendisini koyamaz. Bağımsız yargı gereğini yapacaktır” diye konuştu.

SEDEF:TAKİPÇİSİYİZ

MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef de yaşanan saldırıyı kınadığını ve faillerinin bulunması için kolluk kuvvetlerinin gerekeni yapması gerektiğine dikkat çekti.

İl Başkanı Sedef, “Milli ve manevi değerlere olan bağlılığı ve inancıyla tanıdığımız kardeşimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. MHP ve Ülkücü Hareket olarak sürecin takipçisiyiz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an evvel bulunmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

İl Başkanı Sedef, doğru ile yanlışın, haklı ile haksızın iyi ayırt edilmesi gerektiğine de dikkat çekerek “Mustafa kardeşimizdir, kardeşliğimiz bakidir. Geçmiş olsun” dedi.

