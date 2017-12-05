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Gereken tedbirler alınacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un kulüp başkanı Kazım Arslan, takım için gereken tedbirleri alacaklarını söyledi.

Gereken tedbirler alınacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un kulüp başkanı Kazım Arslan, takım için gereken tedbirleri alacaklarını söyledi.

05 Aralık 2017 Salı 07:05
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Gereken tedbirler alınacak

Takıma takviye yapılması gerektiğini belirten Arslan, takımdan kendiliğinden gitmek isteyenlerin olabileceğini gitmek isteyene dur demeyeceklerini ifade etti. Devre arasında gerekli çalışmaları yaparak bu takımı zirveye taşımak istediklerinin altını çizen Arslan, ‘’Takımlarda bu tip gidiş gelmeler olur. Futbolun, maçın atmosferi içerisinde bir takım fevri davranışlar olabilir. Dün Ali Tayfun’un hoca ile ilgili çok ciddi tartışmaları olduğu için o saatten sonra takıma verimli olması mümkün değildi. Zaten de zaman zaman gitmek istediğini ifade ediyordu dolayısıyla kendisiyle yollarımızı ayırdık. Ama bu bir kavgalı ayrılış değildi. Netice itibariyle birbirimize teşekkür ederek ayrıldık. Bir aksaklık varsa devre arasında gideririz. Hiçbir futbolcu ve teknik heyete borcumuz yok. Her futbolcu her zaman bu tip şeyler yaşayabiliyor. Her şey güzeldir ama neticede bunu oyuna yansıtamıyorsa, futboluna yansıtamıyorsa takım içerisinde zaman zaman istenmeyen olaylar olabiliyorsa bu tip şeyler olabiliyor.

YÖNETİM BOŞLUĞU YOK

Bu kulübün bütün sorumluluklarını yerine getiren görevinin başında bir yönetiminin olduğunu dolayısıyla bu kulüpte bir yönetim boşluğunun olmadığını vurgulayan Arslan, ‘’Dışarıdan herkes bir şeyler konuşabilir bizler bunları önlemekle yükümlüyüz. Biz kimsenin etkisinde kalmadan bütün grupların birliğini tesis etmek suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Netice itibariyle attığımız adımların doğru olduğu gözüküyor. Sezon başında da bir sıkıntı yaşadık. Ama o dönemde de yönetim dış baskılara aldırış etmeden gerekli incelemeli ve araştırmaları yaparak Yozgat için en güzel kararı vermeye çalışacağız. Netice itibariyle geldiğimiz noktada çok büyük bir kayıp içerisinde olmadığımız görüyoruz. Baştan da biliyorduk ki bizimle birlikte iddialı devam edebilecek birkaç takım vardı ki bunlar Aksaray ve Nevşehir’di. Onlarda büyük paralar harcadılar. Onlarında iyi takımı var, bu noktada onlardan da geriye düymemişiz. Yarıştan kopmamışız. Fazla bir puan kaybımız yok. Netice itibariyle puan kaybı olarak neyi söyleyebiliriz ki. Sahasında puan kaybetmemiş, ligin şampiyon adaylarından birine maç kaybetmiş bir takım. Onun ötesinde ciddi bir kayıp ta yok. Dolayısıyla ne takımı, ne yönetimi eleştiremeyiz’’ dedi.

ŞUANDA ŞAMPİYONLUK DEĞİL GÜNCEL PRİME İHTİYACIMIZ VAR

Yozgatspor’un şu aşamada şampiyonluk primine ihtiyacının olmadığını şampiyonluğa giden yolda güncel prime ihtiyacının olduğunu anlatan Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, ‘’Eğer siz ödemelerinizi düzenli yapamazsanız, futbolcular üzerinde, teknik heyet üzerinde bir güven oluşturamazsanız, sağlıklı bir şekilde yola gitmesi mümkün değil. Dolayısıyla şampiyonluğu da mümkün değil. 6 ay sonraki olası bir şampiyonluğa prim vadediyorsunuz çok gerçekçi bir şey değil çünkü, bu takımın şampiyon olabilmesi için bu gün desteğe ihtiyacı var. Zaman zaman birileri maddi ve manevi destekten bahsediyorlar. Bu takımın maneviden ziyade maddi desteğe ihtiyacı var’’ şeklinde konuştu.

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