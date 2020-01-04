Gereğini yapıyoruz!

Gazetemizi ziyaret eden Kozan, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile görüştü. Kozan, İYİ Parti Yozgat’ta ilçe kongre sürecinin başlayacağını da bildirdi. Kozan, ‘’İlçe Kongrelerimiz 29 Şubat tarihinde başlayıp, Nisan ayının ortalarına kadar tamamlanacak. Daha sonra da genel merkezimiz il kongresi tarihini belirleyip, ilan edecek’’ diye konuştu. Kozan, Yozgat’ta muhalefet olmanın gereğini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarına vurgu yaparak, ‘’Muhalefet olarak bir iş yapma şansımız, imkanımız yok ama iktidarın, kurumların iş yapmalarını, doğru işleri hayata geçirmelerini sağlayabilecek bir güç olduğuna inanıyoruz. Yozgat’ta da bunu yapmaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.