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GERÇEK GiBi

YOZGAT Emniyet Müdürlüğünde polislerin katılımıyla  afet ve acil durum tatbikatı yapıldı.

GERÇEK GiBi

YOZGAT Emniyet Müdürlüğünde polislerin katılımıyla  afet ve acil durum tatbikatı yapıldı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
GERÇEK GiBi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İtfaiye ve 112 ekipleri polislerle birlikte tatbikat gerçekleştirdi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen tatbikatta, polislere bina tahliyesi, yangına müdahale, yaralı çıkarma, yaralı taşıma, kimyasal, biyolojik ve radyolojik silah saldırılarından korunma gibi konularda eğitim verilerek, tatbikat gerçekleştirildi. Komiser Yardımcısı Erdinç Şahin yapılan tatbikat ile personeli bilinçlendirmeyi, her türlü göreve ilk giden kamu görevlilerinin polisler olduğunu ve bundan dolayı polislerin bilgilerini güncellemek istediklerini ve başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
GERÇEK GiBiYOZGAT Emniyet Müdürlüğü
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