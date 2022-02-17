GENİŞ YER BULDU

Medyada yer alan haberlerde toplantının iki şehir arasındaki ticari hayata sağlayacağı katkıya dikkat çekildi. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve Yönetim Kurulu tarafından bu denli geniş katılımlı olarak ilk kez düzenlenen ‘İş Dünyası İstişare Toplantısı’ iki şehir arasındaki ticari bağların güçlenmesine ciddi manada katkı sağlaması bekleniyor. Kayseri ticaret odasında düzenlenen ve istişare toplantısına katılan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, Yozgat Sanayi Ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ile Yozgat Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, mevcutta var olan sıcak ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesi adına atılacak adımları görüştü.

Toplantıda gündeme gelen konular ise, gerek Kayseri gerekse de Yozgat genelinde yayın hayatını sürdüren gazete ve internet sitelerinde de geniş yer buldu. Yozgat’ ta günlük olarak yayınlanan İleri Gazetesi habere geniş yer verirken Çamlık Gazetesi haberi, ‘Kayseri Yozgatlılar Federasyonundan bir ilk’ başlığı ile haberini okurlarına aktardı. Haber Gazetesi ‘Kayseri ile Yozgat arasında ticari ilişkileri geliştirme zirvesi’ başlığını kullandı. Hakimiyet Gazetesi de haberi neredeyse tam sayfa olarak okurları ile paylaştı. Yeni Ufuk Gazetesi ise ‘Kayseri Yozgatlılar Federasyonu’ndan bir ilk’ haber başlığını kullanıldı. Kayseri genelinde de manzara farksızdı. Takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşan internet haber siteleri de ‘İş Dünyası İstişare Toplantısına’ duyarsız kalmadı. Gastepress.com., ayaklıgaste.com, davutgüleç.com, ekspres.com. kayserimanşet.com. somuthaber.com ve Viphaber.com internet siteleri, ‘Kayseri Yozgatlılar Federasyonundan Bir İlk’, ‘İş Dünyası İstişare Toplantısı Geniş yankı Uyandırdı’ başlıkları ile haberi servis etti. Yozgatlılar Derneği Kurucu Onursal Başkanı Mustafa Çağan ve Yozgatlı olan İş İnsanlarının da yer aldığı toplantının önemine dikkati çeken Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, benzeri toplantıların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini söyledi. Kayseri ile Yozgat’ı birbirinden ayırmanın mümkün olmadığının altını çizen Deniz Çağan, Sivil Toplum Kuruluşlarına koltuk merakı ve kâğıt üzerinde kurulmuş olmak için değil, hemşerilerine yönelik çalışmalar yapan kuruluşlar olmak gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti; “Bundan sonraki süreçte de edindiğimiz tecrübe ve bilgilerimizi büyüklerimizin de tecrübelerini, tavsiyelerini ve desteklerini ekleyerek daha önemli çalışmalar içerisinde bulunacağımızı belirmek isterim. Ayrıca desteklerinden dolayı meslektaşlarıma da teşekkür ederim” dedi.