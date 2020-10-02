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Genel Müdürü bilgilendirdi

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç’ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

02 Ekim 2020 Cuma 00:37
Genel Müdürü bilgilendirdi

Özellikle Yozgat’ta faaliyet gösteren derneklerin bakanlık bütçesinden proje desteği alması konusunda Genel Müdür Kılıç’a taleplerini sunan Yurtlu, Yozgat’taki derneklerin azami düzeyde proje desteği almaları konusunda gerekli çalışmaları ve bilgilendirmeleri yaptıklarını dile getirdi. Yurtlu, ‘Kapasite geliştirme projesi’ kapsamında Ankara Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen ve iki gün sürecek eğitim programına katılmak üzere Ankara'ya gitti. Yurtlu, Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanlarını da ziyaret ederek, il hakkında bilgi arz etti.

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Genel Müdürü Bilgilendirdi
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