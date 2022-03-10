Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Genel müdürlüğe Bülbül atandı

CK Enerji Çamlıbel Elektrik’te genel müdürlük görevine, Muharrem Bülbül getirildi.

10 Mart 2022 Perşembe 00:53
Genel müdürlüğe Bülbül atandı

Bugüne kadar finans ve enerji sektörlerinde farklı kademelerde görev üstlenen Bülbül, 15 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta görevli tedarik şirketi (GTŞ) olarak hizmet veren CK Enerji Çamlıbel
Elektrik’te üst kademe yönetimde görev değişikliğine gidildi. Genel Müdür Fahrettin Tunç, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü’ne atanırken, CK Enerji Çamlıbel Elektrik’te Genel Müdürlük görevini ise Muharrem Bülbül üstlendi. İş hayatında 15 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Muharrem Bülbül, finans ve enerji sektöründe üst düzey yöneticilik yapmış bir isim.
Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Muharrem Bülbül,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Enerji sektöründe yöneticilik görevini üstlendiği yıllarda hukuk alanında da kendini geliştirmek isteyen Bülbül, Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Adalet MYO bölümünü 2015 yılında bitirdi. Çalışma hayatına 2007 yılında Fortisbank’ta başlayan ve ardından Denizbank’ta devam eden Bülbül, enerji sektörüne 2010 yılında AKEDAŞ’la adım attı. 2017 yılında Perakende Hizmetler Direktörlüğü’ne atanan Muharrem Bülbül, Eylül 2021’den bu yana AKEDAŞ Perakende A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
 

Anahtar Kelimeler:
Genel Müdürlüğe Bülbül AtandıIlerigazetesiGazeteHaberMartçarşambaYozgatSorgunCK Enerji Çamlıbel ElektrikMuharrem BülbülFinansSivasTokatGTŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HER MEVSİM BAŞKA GÜZEL
HER MEVSİM BAŞKA GÜZEL
Vali Polat OSB'yi gezdi
Vali Polat OSB'yi gezdi
Kadın personellere karanfil verdi
Kadın personellere karanfil verdi
Ülkü Ocaklarından konferans
Ülkü Ocaklarından konferans
Uygulama hastanesi açılmalı
Uygulama hastanesi açılmalı
Kanayan yara ‘kadınlara şiddet’
Kanayan yara ‘kadınlara şiddet’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim