Genel müdürlüğe Bülbül atandı

Bugüne kadar finans ve enerji sektörlerinde farklı kademelerde görev üstlenen Bülbül, 15 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta görevli tedarik şirketi (GTŞ) olarak hizmet veren CK Enerji Çamlıbel

Elektrik’te üst kademe yönetimde görev değişikliğine gidildi. Genel Müdür Fahrettin Tunç, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü’ne atanırken, CK Enerji Çamlıbel Elektrik’te Genel Müdürlük görevini ise Muharrem Bülbül üstlendi. İş hayatında 15 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Muharrem Bülbül, finans ve enerji sektöründe üst düzey yöneticilik yapmış bir isim.

Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Muharrem Bülbül,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Enerji sektöründe yöneticilik görevini üstlendiği yıllarda hukuk alanında da kendini geliştirmek isteyen Bülbül, Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Adalet MYO bölümünü 2015 yılında bitirdi. Çalışma hayatına 2007 yılında Fortisbank’ta başlayan ve ardından Denizbank’ta devam eden Bülbül, enerji sektörüne 2010 yılında AKEDAŞ’la adım attı. 2017 yılında Perakende Hizmetler Direktörlüğü’ne atanan Muharrem Bülbül, Eylül 2021’den bu yana AKEDAŞ Perakende A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

