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Genel Merkez açıldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Yozgat Engellilere Hizmet Derneği Genel Merkezi düzenlenen tören ile açıldı.

31 Mayıs 2022 Salı 00:18
Genel Merkez açıldı

Açılışa Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Engelsiz Yaşam Federasyonu ve Enkamuder Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kapu, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, İl Genel Meclis Üyesi Aziz Başak, Şehit Aileleri Derneği Ahmet Kepir, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Yılmaz Belediye olarak Yozgat Engellilere Hizmet Derneği Genel Merkezi yönetimi ve üyelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Göreve geldiği günden itibaren her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu söyleyen başkan Yılmaz, “Yerköy Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm engelli kardeşlerimize imkanlarımızı dahilinde çeşitli desteklerimiz bulunmaktadır, bulunmaya da devam edeceğiz. Belediye olarak ilçemizde bulunan 20 engelli kardeşime elektrikli sandalye hediye ettik. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, hepimiz engelli adayıyız. Bugün sağlığımız ve sıhhatimiz yerine ola bilir ama yarın ne olacağımız belli olmaz. Bu yüzden hizmete açmış olduğumuz Yozgat Engellilere Hizmet Derneği Genel Merkezine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, engellimiz nerede biz orada, onların yanında yer alacağız. Hep birlikte el ele engelleri aşacağız ” dedi.
Yozgat Engellilere Hizmet Derneği Genel Merkezi Başkanı Sabit Akdaş ise engellilerin ve ailelerinin her zaman sesi olacaklarını, engelleri engel değil, engelsiz ve güzel günleri göstermek için bu derneği kurduklarını ifade etti. Gerçekleşen konuşmalar sonrasında, Yozgat Engellilere Hizmet Derneği Genel Merkezi dualarla açıldı.
Haber Merkezi

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Genel Merkez Açıldı
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