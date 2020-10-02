Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1144
ALTIN
473.379
DOLAR
7.7245
STERLİN
9.9882
EURO
9.0705

Genel Meclis toplandı

YOZGAT İl Genel Meclisi Ekim Ayı birinci oturumu Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında gerçekleştirildi.

02 Ekim 2020 Cuma 00:34
Genel Meclis toplandı

Toplantıda yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme müdürlüğü tarafından Çekerek ilçesi 2019 ve 2020 yılı içerisinde tevhit, ifraz, yapı ruhsatı gibi konuların hangi işlerden ne kadar yapıldığı hakkında inceleme ve araştırma yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme müdürlüğü tarafından Çekerek ve Aydıncık ilçelerine ne miktarda ve hangi işlerde sarf edilmek üzere ödenek ayrıldığı ve hangi işlerin yapıldığı, kalan işler hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak kabul edildi. Yozgat İl Genel Meclisi bu gün tekrar toplanarak gündemde yer alan diğer konuları görüşecek. 

Anahtar Kelimeler:
Genel Meclis Toplandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOL’A DEVAM
YOL’A DEVAM
Azerbaycan’a destek
Azerbaycan’a destek
Bacanlı göreve talip
Bacanlı göreve talip
Gezici Sağlık hizmeti
Gezici Sağlık hizmeti
Vali sorun dinledi
Vali sorun dinledi
SORGUN'DA DURMAK YOK!
SORGUN'DA DURMAK YOK!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim