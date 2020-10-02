Genel Meclis toplandı

Toplantıda yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme müdürlüğü tarafından Çekerek ilçesi 2019 ve 2020 yılı içerisinde tevhit, ifraz, yapı ruhsatı gibi konuların hangi işlerden ne kadar yapıldığı hakkında inceleme ve araştırma yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme müdürlüğü tarafından Çekerek ve Aydıncık ilçelerine ne miktarda ve hangi işlerde sarf edilmek üzere ödenek ayrıldığı ve hangi işlerin yapıldığı, kalan işler hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak kabul edildi. Yozgat İl Genel Meclisi bu gün tekrar toplanarak gündemde yer alan diğer konuları görüşecek.