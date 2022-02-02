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Genel Meclis toplandı

Yozgat İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı yapılarak, gündem maddeleri görüşülüp, karara bağlandı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 00:58
Genel Meclis toplandı

İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’nın başkanlığında yapılan toplantıda, Kamu İdarelerinin taşınmaz kiralamaları ile ilgili gündem maddesi Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi.  Sorgun’un Araplı Beldesi ile Çekerek İlçesi Yukarıoba köyünü kapsayan Menekşe RES Projesinin ile 5 adet tribün trafo alanı ve bağlantı yollarını kapsayan projeyi içeren gündem maddesi ise İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. Öte yandan Çayıralan İlçesi Evciler- Karaazap Köyünde, Mülga Evciler Belediyesi tarafından imar planı yapılmamasından dolayı imar değişikliğini gündem maddesi de araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderildi. Kamu İdarelerinin taşınmaz kiralamaları ile ilgili açıklama yapan İskender Nazlı, ‘’Maliye Bakanlığının gönderdiği Sayıştay raporu kapsamında yeniden değerlendirme oranı ile kira artışı olacağı söylendi. Kanunen zorunlu gözüküyor tahmini yüzde 36 buçuk gibi bir oran bu. İl Özel idaresi tarafından alınan karar doğrultusunda yeniden değerlendirerek,  meclis olarak esnafımıza destek olma adına, Vali Ziya Polat ve siyasi büyüklerimiz ile ‘Biz burada ne gibi bir indirim yapabiliriz?’ diye görüşmeler yaptık. Meclis olarak bu sene kira artışı hiç olmasın istedik ama kanunen bir zorunluluk var. ‘12 aylık TÜFE ortalaması ile kira yapabiliriz’ diye bir teklif geldi. Buda yaklaşık yüzde 19 yüzde 29 buçuk gibi bir rakama denk geliyor’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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