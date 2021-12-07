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Genel Meclis toplandı

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantısına katılarak, 2021 yılının genel bir değerlendirmesini yaptı, 2022 yılında yapılacak çalışmalar hakkında da genel bilgi verdi.A

07 Aralık 2021 Salı 00:17
Genel Meclis toplandı

Yozgat İl Genel Meclisi Aralık Ayı Toplantısı, Vali Ziya Polat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Polat, toplantıda 2021 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak, 2022 yılında yapılacak çalışmalar hakkında genel bilgiler verdi. 2021 yılının Yozgat için özel bir yıl olduğunu, ilk defa beton yol yapımına başladıklarını söyleyen Polat, kış aylarından sonra beton yol yapımına devam edeceklerini belirtti. 2021 yılının sıkıntısız bittiğini ifade eden Polat, 2022 yılı bütçesinin Yozgat’a hayırlı olmasını diledi. Polat, ek gelirlerle bütçeyi 128 milyon 700 bin liraya çıkardıklarını vurgulayarak, ‘’Aynı kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde Yozgat’ımızın, ilçelerimizin, köylerimizin alt yapısını en iyi şekilde nasıl yapabiliriz? İnsanlarımızın yaşam kalitesini nasıl arttırabiliriz? onun kaygısı içerisinde olacağız. Tabi sadece alt yapı çalışmaları ile değil tarım ve hayvancılık şehri Yozgat’ta,  tarım ve hayvancılık için ne yapabiliriz? Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize nasıl destek olabiliriz? onun kaygısı içerisinde de olacağız.  İlçelerimizde özel projeler yapan arkadaşlarımız olursa onlara da destek olmaya çalışacağız’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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