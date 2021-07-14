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Genel Kurulu bugün

Bozok Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu bugün Yozgat Belediyesi Büyük Sinemada gerçekleştirilecek.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:24
Genel Kurulu bugün

 2016 yılında kurulan Bozok Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi bugün Olağan seçimli Genel Kurul toplantısını saat 10.00’da yapılacak. Bozok Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şenol Ayaroğlu, 4 yıldır yaptıkları bu görev neticesinde tekrardan genel kurullarını gerçekleştireceklerini söyledi. Bir şenlik ve coşku içerisinde genel kurulu yapmak istediklerine vurgu yapan Ayaroğlu, ‘’Aday olarak tek liste halinde gidiyoruz. Eğer aday çıkarsa bugün salonda çıkabilir. Aday olunması doğal hakkıdır. Bozok Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi olarak 2016 yılında tek başıma çıktığım bu yolda 7 kişi olduk. 2016 yılında 128 kişi olduk. Bugün itibari ile de 600 üyeye ulaştık. 600 üye ile birlikte esnaf kredi kooperatifi olarak üyelerimizin zor günlerinde yardımcı olduk ve olmaya da devam edeceğiz’’ dedi.

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Genel Kurulu Bugün
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