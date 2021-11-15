Genel kurul yapıldı

Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına çeşitli sendikaların temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı. Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanlığına yeniden seçilen Mahmut Sunay Kabayel, 4 sene önce değişim isteyerek, bir iddia ile çıktıkları yolda inanmış arkadaşlarıyla birlikte bir başarı elde ettiklerini söyledi. Kabayel, ‘’O gün aynı şeyleri düşünen söyleyen en önemlisi ünsiyet bağı kuracağımızı samimi olacağımızı ve her daim üyelerimizin teşkilatlarımızın yanında olacağımızı aranmadan arayan, geçerken uğradım değil, özellikle giden olacağımızı söylemiştik. Bu nedenle gitmediğimiz görmediğimiz tokalaşmadığımız kimse kalmayıncaya kadar sadece salt hizmet aşkı ile çalıştık. Artık sendikamız bir kaç hegemonya altında değil ortak paydaşlarla bir araya gelmektedir’’ dedi.