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Gençlik ve Güzel Ahlak

YOZGAT İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine konferans verdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:07
Gençlik ve Güzel Ahlak

Konferans 7/C sınıfı öğrencisi Ömercan Yılmaz’ın okuduğu Kur’an-ı kerim tilavetiyle başladı. Aybala Tuğba Uzuner konferansta, “Allah’a karşı kendini sorumlu hissederek hareket etmek, İslam ahlâkının temel prensiplerindendir. Bunun yansımaları ise, Allah’tan korkma, onun emirlerine saygı gösterme ve bu emirleri asla aksatmaksızın yerine getirme, yasakladığı her şeyden de kaçınma gibi noktalarda ortaya çıkar. İslami güzel ahlakın bir yönünü de Müslümanın, kendi cinsleri de dahil, bütün mahlukata karşı, son derece merhametli, adaletli, şefkatli davranması, zayıf ve muhtaçlara yardım etmesi, ana ve babaya saygılı olması ve onların gönüllerini kazanmaya çalışması gibi hususlar oluşturur’’ dedi. Uzuner, bunun için de Müslümanların, duygularına hakim, tevazu ehli olması gerektiğini, sabır, edep, hayâ ve insaf sıfatları onun mizacını şekillendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Programın sonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından, Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner’e plaket takdim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Güzel Ahlak
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