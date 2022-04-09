Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, konuşmacı olarak katıldığı programda gençlerle ‘Ramazan, Gençlik ve Gelecek’ konusu hakkında konuştu. Öğrencilerin bugün ve yarınlardan beklentilerini dinleyen Sapmaz, söyleşinin içerisinde ‘Zorluklar karşısında mücadele ve zamanı dolu dolu geçirmenin anlamın’ dan bahsetti. Söyleşi sonunda KYK yurdunda kalan öğrencileri tarafından hazırlanan hediye Yozgat Yurdu Müdüresi Fatma Yıldırım tarafından Sapmaz'a takdim edildi. Sapmaz, “Gençlerin ülkemizi Teknolojiden kültüre en kısa zamanda gelişmiş ilk 7 ülke içerisine girmek için yapacakları katkıları gözlerindeki enerjiden okumak mümkün. Yeni Milli Mücadelenin ülkemizi gelişmişliğine katkı sağlamak olduğunun bilincinde. Bu anlamda gençlerimize güvenimiz tam onu gördüm” dedi.