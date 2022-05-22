‘Gençlik ve Gelecek’

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, öğrenciler ile bir araya geldi. Gençliği tanımanın, durumunu, düşüncesini, duygusunu ve tutumunu bilmek olduğunu belirten Sapmaz, “Bütün bu duygular, gencin içinde yetiştiği ve yaşadığı çevrenin, doğal, sosyal, ekonomik ve kültürel şartları ile değişir, şekillenir. Gençliğimiz üzerinde yoğunlaşılması ve yatırımların büyük çoğunluğunun gençliğe yönlendirilmesi, geleceğin inşası için çok önemlidir. Gençlerin geleceğini güvence altına almak isteyen milletler, yarının gençlerinin hangi değerlerle donatılması gerektiğini araştırmak, bulmak ve yapmak zorundadırlar. Biz bu şuurla bir ailenin en büyük teminatının iyi yetişmiş bir evlat olduğu gibi, bir milletin de en büyük teminatının iyi yetiştirilmiş gençlik olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla her türlü fedakarlığı, bütün maddi ve manevi gücümüzü kullanmayı kendimize en büyük vazife olarak kabul etmekteyiz” diye konuştu. •Rabia Şahin•