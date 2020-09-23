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Gençlik Stratejisi Çalıştayı

Boğazlıyan Belediyesinin başvuru sahibi olduğu ‘Erken okul terkinin önlenmesi gençlik stratejisi’ projesi ile ilgili yapılacak çalıştayın tarihi netleşti.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:49
Gençlik Stratejisi Çalıştayı

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediyenin başvuru sahibi olduğu, Gönül Elçileri Derneği ortaklığında hazırlanan ‘Erken okul terkinin önlenmesi gençlik stratejisi’ adlı proje ile ilgili faaliyet hazırlıklarına başlanıldığını söyledi. Başkan Coşar, ‘’Belediyemizin, Gönül Elçileri Derneği ile birlikte Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA347 ‘Yapılandırılmış Diyalog’ teklif çağrısı kapsamında uyguladığı ‘Erken okul terkinin önlenmesi gençlik stratejisi’ projesinin 1. Çalıştayı Boğazlıyan’da 2-5 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır’’ dedi. Başkan Coşar, bu kapsamda aktif katılım sergileyen, konu hakkında çözüm üreten gençler ile erken okul terki yaşayan çocukların, erken okul terkinin önlenmesine yönelik aktif katılım içerir bir çalıştay gerçekleştirileceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Stratejisi Çalıştayı
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