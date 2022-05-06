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‘Gençlik Şöleni’ düzenlenecek

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Ramazan ayında gençler ve çocuklar için bir çok etkinlik düzenlediklerini bundan sonra sosyal faaliyetleri artarak devam ettireceklerine vurgu yaparak bu ay içerisinde ‘Gençlik Şöleni’ adı altında bir şölen düzenleyeceklerini söyledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse yaptığı açıklamada hem ramazan ayında yaptıkları çalışmaları değerlendirirken hem de bundan sonra yapacakları sosyal faaliyetler hakkında bilgi verdi.

06 Mayıs 2022 Cuma 01:57
‘Gençlik Şöleni’ düzenlenecek

Köse, Ramazan ayı içerisinde meclis üyeleri ile birlikte pek çok etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bunların en başında Cumhuriyet Meydanına kurulan iftar çadırının geldiğini vurgulayan Köse, bazı günler bin vatandaşı bazı günler ise 700 vatandaşı iftar sofrasında ağırladıklarını bildirdi. Gönül sofralarında vatandaşları ve öğrencileri ortak ettiklerine değinen Köse, 300 kişinin katılımını beklerken bu sayısının bine kadar ulaştığını vurguladı. Valilik ve belediyenin ortaklaşa meydanda düzenlemiş olduğu iftar programına ise 4 bin kişinin katıldığına vurgu yapan Köse, dezavantajlı gruplara belediyenin geçmişte olduğu gibi bu ramazanda da ulaştığını ve her aileye sıcak yemeklerin verildiğini belirtti. Günlük 5 bin civarında ekmek dağıtımı yapıldığının altını çizen Köse, “Çocuklarımızın eğlenmesi amacıyla Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kültür müdürlüğünde tiyatro gibi birçok gösteri yaptık. Böylelikle ramazanı şerifi dolu dolu geçirdik. Yozgat’ta bir ilki yaparak cemaatlerimiz, örgütlerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımız organizasyonunda tüm konaklarımızda mukabeleler okundu. Ramazan içerisinde ilçelerde yapılan iftarlara katıldık. Bayramlaşma merasiminde hep sahada olduk. Meclis üyelerimiz nöbetleşe durarak belediyemizi temsil ettiler. Ramazanda alanda pek çok etkinlik düzenleyerek vatandaşlarımızın eğlenceli vakit geçirmesini sağlamaya çalıştık. Gençlerimiz orada voleybol ve diğer sporları yaparken, aynı zamanda haftanın değişik günlerinde verdiğimiz mini konserlerle onları ramazan etkinliğinde buluşturmuş olduk. İnşallah bundan sonra sosyal faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Etmek zorunda. Mayıs ayı içerisinde ‘Gençlik Şöleni’ adı altında bir şölen düzenleyeceğiz. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte özellikle mahallelerde şehir dışına çıkmamış hanım kardeşlerimizi Konya, Urfa, Antep ve İstanbul’a götürerek dini ve milli turlarla oralarda ağırlayacağız” dedi.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜZDE 400 ARTIŞ
Çok aşırı fiyat geçişleri olduğundan da bahseden Köse, “Özellikle inşaat sektöründe yüzde 200 - 300 ve hatta 400 varan artışlar meydana geldi. Dolayısıyla bu bizi zorluyor. Özellikle TOKİ tarafına yaptırdığımız işlerde, biraz iş yavaşlatma var” ifadelerini kullandı. Büyük Caminin devamı olarak yapmayı planladıkları tesisler için 26 Nisanda ihaleye çıktıklarını ve ihalenin internet üzerinden tüm Türkiye’ye açık bir şekilde düzenlenmesine rağmen kimsenin fiyat veremediğine değinen Köse, bu durumun diğer belediyelerde içinde geçerli olduğunu bildirdi. Köse, yakın zamanda ihaleyi teklif usulüyle verip inşaatı bir an önce başlatma arzusunda olduklarını söyledi.

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