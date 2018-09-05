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Gençlik projesine onay

SORGUN ilçesinde gençlere yönelik hazırlayıp, uygulamaya koyduğu projelerle dikkat çeken Sorgun Gençlik Derneği’nin de ortağı olduğu Karaman Yarınlar için El Ele Derneği koordinatörlüğünde hazırlanan proje kabul gördü.

Gençlik projesine onay

SORGUN ilçesinde gençlere yönelik hazırlayıp, uygulamaya koyduğu projelerle dikkat çeken Sorgun Gençlik Derneği’nin de ortağı olduğu Karaman Yarınlar için El Ele Derneği koordinatörlüğünde hazırlanan proje kabul gördü.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Gençlik projesine onay

Dernek Başkanı Halil Uğuz, ‘Yerel yönetimler ve gençlik bölgesel eğitimleri zirvesi’ adlı projenin diğer bir ortağının ise eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği olduğunu söyledi. Uğuz, ‘’Bu projenin amacı, Türkiye'de ki gençlerde aktif katılım, aktif vatandaşlık kavramlarının desteği ile yerel yönetimlere katılım konusunda gençlerin bilgi, beceri ve tutumlarında pozitif değişim yaratmak, gençlerin katılımının önemini bizzat gençlerin kendisi tarafından politika yapıcıların kendisine ulaşmasını sağlamak, katılımcı gençlerin uzun dönemde yerel yönetici olabilmelerini sağlamaktır’’ dedi.

Proje ile ilgili eğitimlerin Yozgat, İzmir ve Karaman'da gerçekleştirileceğini kaydeden Uğuz, projenin, Türkiye'de yerel yönetimler ve gençlik üzerine yapılacak bu çalışmanın gençleri olumlu yönden etkileyeceğini kaydetti. Uğuz, ‘’Türkiye'de yerel yönetimleri ve aktif katılım üzerine yapılan çalışmaları yakından görme ve bu konu üzerine söz sahibi olma konusunda gençlerde olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz. Yaptığımız eğitimler sayesinden gençler hem yerel yönetimler, aktif vatandaşlık, aktif katılım konularında bilgi ve farkındalığı arttıracaklar hem de çevrelerine bu etkiyi yayma fırsatı yakalayacaklardır’’ diye konuştu.

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