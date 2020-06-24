Gençlik merkezine teşekkür

Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada Gençlik merkezi çalışanları, Covid-19 ile mücadeleyi bir milli mücadele, milli seferberlik olarak kabul ettiklerini söylediler. Bu kapsamda Bakanlıklarının talimatlarıyla Sağlık ve Emniyet Müdürlüğü için siperli maske üretimi yaptıklarını dile getiren Gençlik Merkezi Personeli, ‘’Çalışmalarımız memnuniyetle izlenmiş ve personelimizin çalışmaları Bakanlığımızca hediye ile ödüllendirilmiş, Yozgat Valiliğimizce de Teşekkür Belgesi ile onurlandırılmıştır. Bizleri onurlandıran Bakanlığımız ve Yozgat Valiliğine teşekkür ederiz’’ dediler.