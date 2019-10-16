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Gençlik merkezinden ziyaret

YOZGAT Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ve Gençlik liderleri gazetemizi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Gençlik merkezinden ziyaret

YOZGAT Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ve Gençlik liderleri gazetemizi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Gençlik merkezinden ziyaret

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, beraberinde personeliyle birlikte basın kuruluşlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilerle sohbet etti.
Ali Sapmaz, basın kuruluşlarının gençlik merkezinin yürüttüğü çalışma ve projelere her zaman önem verdiğini ve geniş kitlelere aktardığını ifade etti.
Müdür Sapmaz, gençlik merkezi olarak sadece sportif faaliyetlerde bulunmadıklarını, sosyal ve kültürel birçok etkinlik ve projeyi de hayata geçirdiklerini belirtti.
Değerler eğitimine özel önem verdiklerini de belirten Sapmaz, Yozgat Gençlik Merkezi’nin yeni ve modern binasında, fiziki imkanlar yönünden daha geniş olanak ve imkanlarla hizmetlerini sürdürdüğünü de bildirdi. Sapmaz, basın mensuplarına gençlik merkezine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti
 

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