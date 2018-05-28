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Gençlik Merkezinde iftar

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi tarafından gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

Gençlik Merkezinde iftar

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi tarafından gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Gençlik Merkezinde iftar

Gençlik Merkezi binasında düzenlenen iftar programına AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’de katıldı. Birlik ve beraberliği güçlendirmek, gençlerin birbirleri ile tanışık kaynaşmasını sağlamak ve Gençlik Merkezi personeli ile gençlerin bir araya gelmelerine öncülük etmek amacıyla düzenlenen İftar yemeği sonrasında gençler ramazan ayının önemi hakkında birbirleri ile sohbet ettiler.

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