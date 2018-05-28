Gençlik Merkezinde iftar

Gençlik Merkezi binasında düzenlenen iftar programına AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’de katıldı. Birlik ve beraberliği güçlendirmek, gençlerin birbirleri ile tanışık kaynaşmasını sağlamak ve Gençlik Merkezi personeli ile gençlerin bir araya gelmelerine öncülük etmek amacıyla düzenlenen İftar yemeği sonrasında gençler ramazan ayının önemi hakkında birbirleri ile sohbet ettiler.