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Gençlik Merkezi inşaatına başlandı

BOĞAZLIYAN ilçesinde, gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda daha iyi yetişmelerini sağlayacak olan gençlik merkezi inşaatına başlandı.

Gençlik Merkezi inşaatına başlandı

BOĞAZLIYAN ilçesinde, gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda daha iyi yetişmelerini sağlayacak olan gençlik merkezi inşaatına başlandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Gençlik Merkezi inşaatına başlandı

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu tarafından, inşaat ruhsatının yetkililere teslim edilmesinin ardından, yer teslimi de yapıldı. Boğazlıyan'a yapılacak en büyük yatırımlardan bir tanesinin de gençlik merkezi olduğu vurgulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşasına başlanan Gençlik Merkezi’nde inşaat çalışmaları da başladı. Çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanarak, önümüzdeki yıl hizmete açılacağı kaydedildi.

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