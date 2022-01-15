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Gençlik Merkezi ile öğreniyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Bir kitap, bir kahve’ projesi kapasında dizayn edilen bina, Gençlik Merkezi olarak kullanılıyor.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:50
Gençlik Merkezi ile öğreniyorlar

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti tarafından bin 200 metre kare alana ‘Bir kitap, bir kahveprojesi kapsamında yapılan gençlik merkezinde öğrenciler hem öğreniyorlar, hem de hafta sonlarını güzel vakit geçirerek değerlendiriyorlar. Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan, İlim Yayma Cemiyetine bağlı İYEM Gençlik Merkezinin yaklaşık bin 200 metre kare alanda 3 katlı bir mekan olduğunu söyledi. Kendilerinin Gençlik Merkezi olarak düşündüklerini ve Gençlik ve Spor bakanlığının ‘bir kitap bir kahve projesi’ çerçevesinde düzenleme yaptıklarını dile getiren Nurdoğan, ‘’Gençlik merkezi yaptığımız bina çok perişandı. Çok ciddi çalışmalar yapıldı, böyle güzide bir hale geldi. Öğrencilerimizin kütüphane çalışma alanları Gençlik Merkezinde oluşturulurken marifet okulumuz da devam ediyor. Hafta sonu Cumartesi günleri erkek öğrencilerimiz rehber koordinatör öğretmenlerimiz başkanlığında çalışmalar yapıyorlar. 5 ve 6’ıncı sınıftaki öğrenciler dışındaki sınıflar kurlara gittikleri için bizler daha çok 5’inci ve 6’ıncı sınıfları tercih ettik. Marifet okulu 25 haftalık bir proje. İki yıl devam edecek bir proje. Cumartesi günleri erkek öğrencilerimiz, Pazar günleri ise kız öğrencilerimiz burada marifet okulu adı altında değerler eğitimini almaya çalışıyorlar. Bu hafta itibariyle uzaktan gelen öğrencilerimizin velileri tarafından bu konuda bir servis talepleri oldu bu hafta sonundan itibaren servislerimiz olacak. Şuanda 40’a yakın öğrencimiz var. 40 öğrenci bu sene inşallah yazla birlikte yaz kursları ile birlikte burada 200-300 öğrenci seneye daha çok öğrencinin geleceğini düşünüyorum. Çocuklarımız burada saat 09.30’da geliyorlar, sabah kahvaltısını burada yapıyorlar, menümüz sabit simit poğaça yiyorlar. Aileleri ile birlikte geliyorlar sonra aralarında çay, meyve suyu, kek ve çikolata ikramımız oluyor. 09.30 ve 13.30 arası öğrencilerimiz hocaları gözetiminde sosyal faaliyetlerine devam ediyorlar. Burada ki amacımız çocuklarımızın kendi çocuklarınızın bu yaşta ki çocuklarınızın onlar için sosyal, kültürel ahlaki gelişimlerini en önemlisi iyi bir arkadaş ortamını oluşturabilmek. Marifet okulumuzda ki maksadımız kendi evlatlarımızın mahallelerimizde ki çocuklarımızın onlara iyi bir arkadaş ortamı oluşturabilmektir’’ dedi. 

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