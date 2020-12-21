Gençlik Merkezi hazır

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Çekerek Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için dur, durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. Eski Hükümet Konağı binamızı Gençlik Merkezine dönüştürdük’’ dedi. Başkan Çakır, Kent Meydanı Düzenlemesi kapsamında Gençlik Merkezi ile ilgili adımları da attıklarını kaydetti. Çakır, ‘’Oran Kalkınma Ajansı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte eski Hükümet Konağı Binamıza tadilat yaparak içerisinde kütüphane, etüd odaları ve derslikler bulunan bir gençlik merkezine dönüştürdük. Bu projemizin gerçekleşmesinde başta hemşehrimiz, gururumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.