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GENÇLiK MERKEZi CIVIL CIVIL

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından açılan çeşitli kurslar, çocuk ve gençlerin ilgi odağı olurken, kurs sonrasında da öğrenciler çeşitli aktivitelere katılarak hafta sonlarını dolu dolu geçiriyorlar.

31 Ocak 2022 Pazartesi 00:46
GENÇLiK MERKEZi CIVIL CIVIL

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yozgat Gençlik Merkezleri, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yozgat Gençlik Merkezi’nde açılan kurslara çocuklar ve gençler büyük ilgi gösteriyor. Merkezde hafta sonları gerçekleştirilen kurslara katılan çocuklar ve gençler kurs sonrasında da çeşitli aktivitelere katılarak gönüllerince eğlenip, kaliteli vakit geçiriyorlar. Yozgat Gençlik Merkezi bünyesinde açılan bağlama, Ebru, Resim, Satranç, Kur’an-ı Kerim öğrenme gibi kurslara yoğun ilgi gösteren öğrenciler, kurs aralarında ve kurs sonrasında da soluğu spor salonunda, ve geleneksel Türk oyunlarının oynandığı salonlarda alıyorlar. Kurs sonrasında basketbol, voleybol, okçuluk gibi aktiviteler yapan öğrenciler, bazen de masa tenisi, langırt, jenga gibi oyunlar oynayarak kaliteli zaman geçirmeye çalışıyorlar. 

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