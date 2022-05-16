Gençlik haftası için yürüdüler

Rıza Kayaalp Spor Salonu önünden başlayan kortej yürüyüşüne, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Müdür Yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara devam eden öğrenciler, Antrenörler, Gençlik Merkezi üyesi gençler, gençlik liderleri, gönüllüler, öğrenciler ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri katıldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu önünden başlayıp, lise caddesinden devam eden ve Cumhuriyet alanında son bulan kortej yürüyüşü sonrasında Cumhuriyet Alanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelen sunuldu. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlat tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla son bulan programda konuşan İl Müdürü Parlak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftasıyla birlikte 15-19 Mayıs tarihleri arasında başladığını söyledi. Atatürk, bu bayramı gençliğe emanet ettiğini dile getiren Parlak, ‘’Ülkenin geleceğini de gençlere emanet etmiştir. Bu bir haftalık Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız 1 hafta boyunca Kurtuluş Savaşı, o dönemlerdeki şehitlerimizi gazilerimizi detaylı bir şekilde anlatılarak aynı heyecanı yaşatmaya devam edeceğiz. Bir hafta boyunca mahalle aralarında, kenar mahallelerimizde de bu bayramın coşkusunu yaşatmaya çalışacağız. Ayın 19'unda da sentetik çim sahamızda tüm gençlerimizin ve protokolün katılımıyla bayramımızı nihayete erdireceğiz. Ben 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Tüm gençlere emanet edilen bu bayramın coşku içinde geçmesini diliyorum’’ dedi. •Mustafa Babayiğit•