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Gençlik Haftası

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde ‘Gençlik ve Sosyal Medya’ konulu söyleşiler düzenlenecek.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:16
Gençlik Haftası

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliğinde 15-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Üniversitelerde ‘Gençlik Haftası’ kapsamında üniversite gençliğinin üretim odaklı sosyal medya kullanımı ve farkındalığının oluşturulması amacıyla ‘Gençlik ve Sosyal Medya’ konulu söyleşiler gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının gençler tarafından sadece stadyum veya okullarda kutlanmaması gereğinden hareketle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Gençlik Haftası’ 1983 yılındaki resmi karar ile düzenlenmeye başladı. Bu bağlamda ‘Gençlik Haftası’ kapsamında Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde 16 Mayıs 2022 saat 13.00'da ‘Ne kadar gerçek, ne kadar sanal’ sloganıyla düzenlenecek ‘Gençlik ve Sosyal Medya’ konulu söyleşilerde ‘Sosyal medyayı nasıl kullanıyoruz?’, ‘Sosyal medya ne kadar gerçek ne kadar sanal?’ konular tartışılacak.

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