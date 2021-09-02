Gençlik faaliyetleri değerlendirildi

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında yapılan toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Yurtlu, ADRB ve Gençlik Bayan Koordinatörleri ile birim çalışanları katıldı.

Yozgat İl Müftüsü Gülden, ‘’Peygamber Efendimizin toplumda yürüttüğü vazifeyi icra ediyoruz. Bu tür çalışmalar hasbi olarak, rızai bariye’ye ulaştıracak işlerdir. Hiçbir talebi geri çevirmeden din hizmetleri görevlerimizi devam ettireceğiz. Kurumumuzda kimseyi ayırt etmeden vaaz ve nasihat özelliği olan arkadaşlarımızdan faydalanacağız. Bir insanda kazansak, o insanı önemseyip gerekli değeri vereceğiz. Devlet memuru zihniyeti ile bakmayacağız mesai saatlerini aşarak yaptığımız işlere uhrevi boyutuyla bakacağız’’ dedi.

Gülden, toplumun genel değerleri ile problemi olmayan herkesle bir araya gelinmesi gerektiğini, herkesin elini taşın altına koyarak üzerine düşeni yapmasını gerektiğini sözlerine ekledi.